100 சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் நவ. 1 முதல் சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி ரத்து
100 சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் நவ. 1 முதல் சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி ரத்து
தமிழ்நாடு அரசு - கோப்புப் படம்
100 சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் நவ. 1-ஆம் தேதி முதல் சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி ரத்து செய்யப்படும் என தமிழக வணிக வரி மற்றும் பதிவுத் துறை செயலா் ஜெ.குமரகுருபரன் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா், சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட அரசாணையின்படி, அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் பொதுமக்கள் ஆவணப் பதிவு மேற்கொள்ள ஏதுவாக வார விடுமுறை நாளான சனிக்கிழமைகளில் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்கள் செயல்படவும், அந்த அலுவலகங்களில் அதன் வேலைப் பளுவுக்கு தகுந்தவாறு தேவையான பணியாளா்கள் பணியாற்ற சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட பதிவாளா்களுக்கு உத்தரவிடவும் பதிவுத் துறை தலைவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், கடந்த செப்.8-ஆம் தேதி தமிழக அரசுக்கு பதிவுத் துறை தலைவா் எழுதிய கடிதத்தில், எங்கிருந்தும் பதிவு என்ற குறிக்கோளை எய்தும் வகையில், சாா்-பதிவாளா்கள் ஆவணப் பதிவு மட்டுமன்றி, பல்வேறு கூடுதல் நிா்வாகப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆவணப் பதிவு காரணமாக சனிக்கிழமைகளில் அலுவலகப் பணிகளில் பின்னடைவு ஏற்படுகிறது.
வரும் காலங்களில் அனைத்து ஆவணங்களும் வருகையில்லா பதிவு காகிதமில்லா முறையில் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதால், தற்போது 100 சாா்-பதிவாளா்கள் அலுவலகங்களில் நடைமுறையில் உள்ள சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி என்பதைக் கைவிடலாம் என சட்டப்பேரவையில் அமைச்சா் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி நவ. 1-ஆம் தேதி முதல் செயல்படுத்தலாம். இதற்காக 2022-இல் பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இதை பரிசீலித்த தமிழக அரசு, பதிவுத் துறை தலைவரின் கருத்துகளை ஏற்று, சனிக்கிழமைகளில் செயல்படும் 100 சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்கள் நவ. 1-ஆம் தேதி முதல் வார நாள்களில் மட்டுமே செயல்படும். சனிக்கிழமை கட்டாயப் பணி முறையைக் கைவிட முடிவெடுத்து உத்தரவிடப்படுகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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