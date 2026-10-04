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இடைத்தோ்தலில் தவெக வெற்றி உறுதி: அமைச்சர் அருண்ராஜ்

இடைத்தோ்தலில் தவெக வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெறுவது உறுதி என அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.

Minister Arunraaj

அமைச்சர் அருண்ராஜ் - கோப்புப் படம்

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இடைத்தோ்தலில் தவெக வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெறுவது உறுதி என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் எகஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு: தமிழக முதல்வா் விஜய், இடைத்தோ்தல் பரப்புரையின் நிறைவு கட்டமாக தாராபுரத்தில் சாலை வலம் வந்து மக்களைச் சந்தித்தாா். இளைஞா்கள் அணிவகுக்க, தாய்மாா்கள் துணையிருக்க இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களுக்கு அவா் வாக்கு சேகரித்தாா்.

மக்கள் காட்டிய அன்பால் மகளிரை இழிவு செய்யும் மறைமுகக் கூட்டணி வீழும். மதச்சாா்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியே வெல்லும் என்று அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா் அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் .

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