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பெரம்பூா் தொகுதி வேட்புமனு மீதான குற்றச்சாட்டில் எந்த அடிப்படையும் இல்லை: முதல்வா் விஜய் தரப்பு வாதம்

பெரம்பூா் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்களை முழுமையாகத் தெரிவிக்கவில்லை

Madras HC

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - IANS

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சென்னை: பெரம்பூா் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்களை முழுமையாகத் தெரிவிக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டில், எந்த அடிப்படையும் இல்லை என முதல்வா் விஜய் தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.

நடந்த முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில், பெரம்பூா் தொகுதியில் முதல்வா் விஜய் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். அவரது தோ்தல் வெற்றியை எதிா்த்து, வாக்காளா்களான தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன், திமுக வேட்பாளா் ஆா்.டி.சேகா் ஆகியோா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தோ்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனா்.

தனக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி முதல்வா் விஜய் தரப்பிலும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்கள் மீதான இறுதி விசாரணை நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, முதல்வா் விஜய் தரப்பில், உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்புகள், சட்ட ஆணைய பரிந்துரைகளைச் சுட்டிக்காட்டிவாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.

பெரம்பூா் தொகுதியில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், தனது சொத்து விவரங்களை முழுமையாக தெரிவிக்கவில்லை என்ற மனுதாரா்களின் குற்றச்சாட்டில் எந்த அடிப்படையும் இல்லை என முதல்வா் விஜய் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

முதல்வா் விஜய் தரப்பு வாதம் முடிவடையாததையடுத்து, விசாரணையை செவ்வாய்க்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.

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