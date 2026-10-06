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மேட்டூர் அணையில் தேசிய அணை பாதுகாப்பு ஆணைய அலுவலர்கள் ஆய்வு!

மேட்டூர் அணையில் தேசிய அணை பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தெற்கு மண்டல இயக்கக இயக்குநர் ஆய்வு மேற்கொண்டது தொடர்பாக...

Mettur Dam

மேட்டூர் அணையில் ஆய்வு. - கோப்புப்படம்

Published On :

மேட்டூர் அணையில் தேசிய அணை பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தெற்கு மண்டல இயக்கக இயக்குநர் கிரீதர், உதவி இயக்குநர் கலீல் அகமது ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அணையின் இடது கரையில் கவர்னர் வியூபாயின்ட் உபரி நீர் போக்கியான பதினாறு கண்பாலம், வலது கரையில் மேல்மட்ட அடுக்கு, கீழ்மட்ட மதகுகள் நிலவரம், ஆய்வுச் சுரங்கம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தனர்.

மதகுகளை இயக்கி சோதனையிட்டனர். உபரி நீர் போக்கி பகுதியில் ஆர்ச் வலுவூட்டும் பணிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு பயன்படுத்தும் பெயிண்ட் உள்ளிட்ட பொருள்கள் தரமானதா என்பதை பார்வையிட்டனர். சேலம் நீர்வளத் துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் சிவக்குமார், செயற்பொறியாளர் வெங்கடாசலம், உதவி செயற்பொறியாளர் செல்வராஜ், அனைத்து பிரிவு உதவி பொறியாளர் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

மேட்டூர் அணையின் நீர் வரத்து, நீர் திறப்பு, நீர் இருப்பு குறித்தும் கேட்டறிந்தனர்.

Summary

Giridhar, Director of the Southern Regional Directorate of the National Dam Safety Authority, and Assistant Director Khalil Ahmed conducted an inspection at the Mettur Dam.

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