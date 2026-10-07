அரிசி விலை ஆகாயத்தை நோக்கி..! ஆட்சியாளர்களின் காதுகளுக்கு எட்டவில்லை போலும்! பெ. சண்முகம்
அரிசி விலை உயர்ந்து வருவது பற்றி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் கருத்து...
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் | முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்
அரிசி விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருவது ஆட்சியாளர்களின் காதுக்கு இன்னும் எட்டவில்லை என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் கூறியுள்ளார்.
இந்தியா முழுவதுமே விலைவாசி உயர்வு மக்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களில் அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட வீட்டுக்குத் தேவையான மளிகைப் பொருள்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதாக மக்கள் தங்கள் ஆதங்கத்தைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
எனினும் விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.
இந்நிலையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம் இதுபற்றி எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"அரிசி விலை ஒவ்வொரு மாதமும் வெவ்வேறாக உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. 25 கிலோ அரிசி மூட்டையின் விலை கடந்த மாதம் ரூபாய் 1,800 ஆக இருந்தது.
இந்த மாதம் என்ன விலையோ, எவ்வளவு உயரப் போகிறதோ? அரிசி விலை ஆகாயத்தை நோக்கிப் பறக்கிறது என்பது மட்டும் உறுதி.
ஆனால் ஆட்சியாளர்களின் காதுகளுக்கு இந்த விஷயம் எட்டவில்லை போலும்!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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Summary
CPIM State Secretary P. Shanmugam comments on the rising price of rice
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