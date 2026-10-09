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மதுராந்தகம், தாராபுரம்: வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது; மின்னணு இயந்திரத்தில் கோளாறு

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் மின்னணு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது குறித்து...

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இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, தற்போது மின்னணு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது.

இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற இரு தொகுதிகளிலும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், மதுராந்தகம் தொகுதி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் 11 ஆவது மேசையில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

விவிபேட் இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளின் அடிப்படையில், பழுதான இயந்திரத்தின் வாக்குகள் பின்னர் எண்ணப்படும்.

மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

இதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியிலும் தபால் வாக்குகளில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குகள் எண்ணிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. காலை 11 மணியளவில் முடிவுகள் தெரிய வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Madhuranthakam, Dharapuram: vote counting has begun

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