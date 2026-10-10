மஹாளய அமாவாசை: திருவையாறு காவிரியில் புனித நீராடிய பக்தா்கள்
மஹாளய அமாவாசையையொட்டி தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு காவிரி ஆற்றில் ஏராளமான பக்தா்கள் புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தது குறித்து...
மஹாளய அமாவாசையை யொட்டி திருவையாறு காவிரியில் குவிந்த மக்கள் கூட்டம். - டிஎன்எஸ்
மஹாளய அமாவாசையையொட்டி தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு காவிரி ஆற்றில் ஏராளமான பக்தா்கள் சனிக்கிழமை புனித நீராடினா்.
மஹாளய அமாவாசை முன்னிட்டு திருவையாறு காவிரிகரை புஷ்ப மண்டபக் காவிரி படித்துறையில் புனித நீராடிய மக்கள் அரிசி காய்கறி ஆகியவற்றை புரோகிதர்களுக்கு தானமாக கொடுத்து தங்களது மூதாதையர்களுக்கு திதி கொடுத்து எள் தண்ணீரை காவிரி ஆற்றில் விட்டு வழிப்பட்டனர்.
தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு புஷ்ப மண்டபக் காவிரிப் படித்துறையில் புனித நீராடினால் காசியில் நீராடியதை விட புண்ணியம் அதிகம் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை. சிறப்புமிக்க மஹாளய அமாவாசையொட்டி திருவையாறு புஷ்ப மண்டபக் காவிரிப் படித்துறையில் சனிக்கிழமை அதிகாலை முதல் ஏராளமான மக்கள் வந்தனர்.
காவிரி ஆற்றில் புனித நீராடி மறைந்த தங்களது மூதாதையர்களை நினைத்து அரிசி காய்கறிகள் கீரை ஆகியவற்றை புரோகிதர்களுக்கு தானமாக வழங்கி எள் தண்ணீரை காவிரி ஆற்றில் விட்டு சூரிய பகவானை கைக் கூப்பி வணஙகி திதி கொடுத்து வழிப்பட்டனர்.
காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் கரை புரண்டு ஓடுவதால் தஞ்சை மாவட்டம் மட்டுமின்றி மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் திதி கொடுக்க திரண்டு உள்ளதால் திருவையாறு நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு உள்ளது.
Mahalaya Amavasya: Devotees took a holy dip in the Cauvery River at Thiruvaiyaru
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