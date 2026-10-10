The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உத்தரகாசியில் மிதமான நிலநடுக்கம்: வீதிகளில் தஞ்சமடைந்த மக்கள்! தமிழ் மொழி, கலாசாரம் மீது தாக்குதல்: ராகுல் காந்தி தில்லியில் 45 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூடல்! ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை ஜோஷ்னா சின்னப்பாவுக்கு பதவி உயர்வு பிரதமர் மோடியை சந்திக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி! அறிவிக்கப்படாத நெருக்கடிநிலை: மு.க. ஸ்டாலின் பிரதமர் மோடி சென்னை வருகை: அக்.11-ல் போக்குவரத்து மாற்றம்

தமிழக அமைச்சரின் தீவிர வலியுறுத்தலால் ‘மிஷன் சக்தி’ செயலியில் தமிழ் இணைப்பு!

தமிழக அமைச்சரின் தீவிர வலியுறுத்தலால் ‘மிஷன் சக்தி’ செயலியில் தமிழ் இணைப்பு...

தில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய மாநாட்டில் பேசும் தமிழக சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் கு.ஜெகதீஸ்வரி. உடன் துறைச் செயலா் ம. பல்லவி பல்தேவ்.

Published On :

மத்திய அரசின் மிஷன் சக்தி செயலியல் தமிழ் மொழியை இணைக்க தில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய உச்சிமாநாட்டில் தமிழக சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் கு.ஜெகதீஸ்வரி வலியுறுத்தினாா். அதை ஏற்று, அந்த செயலியில் உடனடியாகத் தமிழ் மொழியை சோ்க்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது.

தில்லியில் கடந்த வியாழன், வெள்ளி ஆகிய தினங்களில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு தொடா்பான தேசிய மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் தமிழக அரசின் சாா்பில் மாநில அமைச்சா் கு.ஜெகதீஸ்வரி மற்றும் துறைச் செயலா் ம. பல்லவி பல்தேவ் கலந்து கொண்டனா்.

முதல் நாள் நிகழ்வில் பேசிய தமிழக அமைச்சா் கு.ஜெகதீஸ்வரி, மகளிா் பாதுகாப்பு, ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்கள் மற்றும் சக்தி இல்லங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகளை மேலும் சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்துவது தொடா்பான தமிழக அரசின் கருத்துக்களையும் பரிந்துரைகளையும் வழங்கினாா்.

மேலும், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மக்கள் எளிதில் பயன்படுத்திப் பயனடையும் வகையில், மத்திய அரசின் ‘மிஷன் சக்தி’ கைப்பேசி செயலியில் தமிழ் மொழியை இணைக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சா் வலியுறுத்தினாா்.

இந்த கோரிக்கையை கவனத்தில் கொண்ட மத்திய துறைச் செயலா், மிஷன் சக்தி செயலியில் தமிழ் மொழியை உடனடியாக இணைக்க நடவடிக்கை எடுத்தாா். இது குறித்த தகவலையும் அவா் அமைச்சரிடம் பகிா்ந்து கொண்டாா். இதையடுத்து, மிஷன் சக்தி செயலியில் தமிழ் மொழி வெள்ளிக்கிழமை மாலையே பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. இந்த தகவலை அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி தனது சமூக வலைதள பக்கத்திலும் பகிா்ந்து மத்திய அரசின் துரித நடவடிக்கையை வரவேற்றுள்ளாா்.

இந்தியாவின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் உள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு விரிவான ஆதரவு, பாதுகாப்புச் சேவைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களை வழங்குவதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த எண்ம தளமாக ‘மிஷன் சக்தி செயலி’ செயல்படுகிறது. இது பெண்களை மையமாகக் கொண்ட வளா்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ‘மிஷன் சக்தி’ திட்டத்தின் கீழ் இயங்குகிறது. பல அலுவலகங்களுக்குச் செல்லாமல், ஒவ்வொரு பெண்ணும் சிறுமியும் அரசின் உதவிகளை விரைவாகப் பெறக்கூடிய பாதுகாப்பான இந்தியாவை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கமாகும்.

ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்கள், ஆள் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவுகள் மற்றும் மாநில காவல் துறைகளின் ஒருங்கிணைந்த ஒத்துழைப்புடன் இந்தச் செயலி செயல்படுகிறது. அனைத்து வயதுப் பெண்களும், பெண் குழந்தைகளும், மாற்றுத்திறனாளி பெண்களும், சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய பெண்களும், பாதுகாப்பு, கவுன்சிலிங் அல்லது மறுவாழ்வு தேவைப்படும் பெண்களும் இதன் பயனாளிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Story image

இந்தியாவின் 22 அதிகாரபூா்வ மொழிகளிலும் மொழிபெயா்ப்பு வசதியை வழங்கும் மத்திய அரசின் ‘பாஷினி’ செயற்கை நுண்ணறிவுத் தளம் இச்செயலியில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Tamil added to the ‘Mission Shakti’ app following strong insistence by a Tamil Nadu Minister!

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜெர்மனில் சர்வதேச புத்தகக் காட்சி: தமிழக அரசின் அரங்கு திறப்பு

ஜெர்மனில் சர்வதேச புத்தகக் காட்சி: தமிழக அரசின் அரங்கு திறப்பு

தமிழக அரசின் 5 மாத வருவாய் ரூ.1.18 லட்சம் கோடி; செலவு ரூ.1.38 லட்சம் கோடி

தமிழக அரசின் 5 மாத வருவாய் ரூ.1.18 லட்சம் கோடி; செலவு ரூ.1.38 லட்சம் கோடி

ஒரே இடத்தில் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றினால் இடமாற்றம்: தமிழக அரசு நடவடிக்கை

ஒரே இடத்தில் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றினால் இடமாற்றம்: தமிழக அரசு நடவடிக்கை

தமிழக அரசின் சிறந்த நூல் பரிசுத் திட்டம்: விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு

தமிழக அரசின் சிறந்த நூல் பரிசுத் திட்டம்: விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு

விடியோக்கள்

3 கட்சிகளுக்கு(ம்) பாடம் கற்பித்த மக்கள் | TVK Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

3 கட்சிகளுக்கு(ம்) பாடம் கற்பித்த மக்கள் | TVK Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam