தண்ணீரை வீணாக்காதீர்... திடீரென விஜய் தேவரகொண்டா சொல்லக் காரணம்?
தண்ணீரை வீணாக்காதீர் என நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா சொல்லக் காரணம்?
விஜய் தேவரகொண்டா - படம் | 2டி என்டர்டெயின்மென்ட்
தண்ணீரை கவனமாக பயன்படுத்துங்கள், வீணாக்காதீர்கள் என்று நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா வலியுறுத்தியிருப்பது வைரலாகியிருக்கிறது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, திடீரென தண்ணீரைப் பற்றி பேசியிருப்பது ஏன் என்ற கேள்வி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக, அதற்கும் அவரே பதிலளித்துள்ளார்.
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் பேசுகையில், எல் நினோ தாக்கம் காரணமாக, மழைப் பொழிவு குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தாக்கம் அடுத்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக நீடிக்கும். எனவே, மக்களே கவனமாக இருங்கள். தண்ணீரை குறைவாக பயன்படுத்துங்கள். வீணாக்காதீர்கள். மின்சாரத்தையும் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
உணவுகளை சமைக்கும்போதும் கவனமாக, சரியான அளவில் சமைத்து வீணாக்காமல் இருங்கள். ஏனென்றால் ஒரு வருடத்துக்கு எல்நினோ காரணமாக உணவுப் பொருள் தட்டுப்பாடு வரலாம் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இத்தனை காலம் சமூக செயற்பாட்டாளர்களும், வானிலை நிபுணர்களும் எல் நினோ தாக்கம் குறித்து பேசிவந்த நிலையில், நடிகர் ஒருவர் முதல் முறையாக இன்று எல்நினோ பற்றி பேசியிருப்பது கவனம் பெறுகிறது.
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