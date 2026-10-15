எப்போது அறிவித்தாலும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடுவோம்! அண்ணாமலை
தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு போட்டியிடும் என அண்ணாமலை அறிவிப்பு...
அண்ணாமலை - எக்ஸ்
தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு போட்டியிடும் என அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர்,
"தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் எப்போது வந்தாலும் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு போட்டியிடும். எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் களம் காண்பார்கள். அடிப்படை மாற்றம் என்பது உள்ளாட்சியில் ஆரம்பிக்கிறது.
உள்ளாட்சித் தேர்தல் உடனடியாக வந்தால் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பாக போட்டியிடுவோம். அதற்கான வேட்பாளர்களை நாங்கள் தயார் செய்துகொண்டிருக்கிறோம்.
18 வயது முதல் அனைவருக்கும் அரசியல் பயிற்சி அளிக்கிறோம். இதற்காக டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் நெறிமுறை மற்றும் அரசியல் மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அம்பேத்கருக்குப் பிறகு ஒரு அரசியல் பள்ளி தொடங்கியிருக்கிறோம். எங்கள் அமைப்பில் இருந்து ஒருவர் பதவிக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு அரசியலமைப்பு, பத்திரிகைகள், உள்ளாட்சி பொறுப்புகள் பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். மாறுபட்ட அரசியலை முன்னெடுக்கிறோம். எங்களுக்கு மக்கள் வாய்ப்பு கொடுப்பார்கள் என்று நம்புகிறோம்" என்றார்.
Summary
We will contest the local body elections: Annamalai
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