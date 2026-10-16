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பலத்த மழை: முதல்வர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்து

முதல்வர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து...

கோவையில் முதல்வர் விஜய்

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முதல்வர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

முதல்வர் விஜய் இன்று கேரளம் செல்லத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், வானிலை மாற்றத்தின் காரணமாக அவரது பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

கோவையில் பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பு விழா உள்பட அரசு நலத்திட்டங்களை முதல்வர் விஜய் இன்று தொடக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, அவர் கேரளம் செல்லவும் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், கோவையில் பலத்த மழை பெய்வதால், முதல்வரின் கேரள பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

கோவையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் கேரளம் செல்லத் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், பலத்த மழையால் ஹெலிகாப்டர் சேவை பாதிக்கப்படலாம் என வானிலை மையம் தெரிவித்தது. இதனையடுத்து, முதல்வர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

Summary

CM Vijay's trip to Keralam cancelled due to heavy rain

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