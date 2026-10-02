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மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்! முதல்வர் விஜய்யின் சாலைவலம் தொடங்கியது!

மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் சாலைவலம் தொடங்கினார்...

C joseph vijay

முதல்வர் விஜய்யின் சாலைவலம் தொடங்கியது - TVK

Published On :

மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் சாலைவலம் தொடங்கியது.

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலுக்கான பிரசாரம் இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேலை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் இன்று சாலைவலம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாண்டூரில் இன்று பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் சாலைவலத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கினார். வழிநெடுங்கிலும் முதல்வர் விஜய்க்கு பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பிரசார வாகனத்தில் மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேலுடன் நின்றபடி, அவருக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.

மாமண்டூரில் தொடங்கி மதுராந்தகம் வரை சுமார் 35 சந்திப்புகளில் பிரசார வாகனத்தில் நின்றபடி, தொண்டர்களின் வரவேற்பை ஏற்று முதல்வர் விஜய் வாக்கு சேகரிக்கவுள்ளார்.

35 இடங்கள் எவை?

  1. மாமண்டூர்

  2. புக்கத்துறை சந்திப்பு

  3. படாளம் சந்திப்பு

  4. ஜானகிபுரம் சந்திப்பு

  5. மேலவலம்பேட்டை சந்திப்பு,

  6. கருங்குழி சந்திப்பு,

  7. கருங்குழி பேரூராட்சி அலுவலகம்,

  8. மதுராந்தகம் வடக்கு புறவழிச்சாலை நுழைவு,

  9. மதுராந்தகம் தெற்கு புறவழிச்சாலை,

  10. அய்யனார் கோவில் சந்திப்பு,

  11. மோச்சேரி,

  12. தண்டலம்,

  13. பெரும்பாக்கம்,

  14. கிளியாநகர்,

  15. செம்பூண்டி,

  16. கீழாமூர்,

  17. பசுவங்கரணை,

  18. ராமாபுரம்,

  19. மோகல்வாடி,

  20. எலப்பாக்கம்,

  21. பொற்பணங்கரணை,

  22. அணைக்குன்றம்,

  23. கீழ்அத்திவாக்கம்,

  24. மின்னல் சித்தாமூர்,

  25. பெரும்பேர்கண்டிகை,

  26. கடமலைப்புத்தூர்,

  27. தென்பாக்கம் சந்திப்பு,

  28. சோத்துப்பாக்கம்,

  29. மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோவில் சந்திப்பு,

  30. சரவம்பாக்கம்,

  31. பெருவெளி,

  32. முதுகரை,

  33. வில்லவராயநல்லூர்,

  34. மாம்பாக்கம்,

  35. மதுராந்தகம்

சாலை வலத்தின்போது மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்துக்குச் சென்று முதல்வர் விஜய் தரிசனம் செய்கிறார்.

கடந்த 25ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று, தவெக வேட்பாளருக்கு ஆதாரவாக முதல்வர் விஜய் பிரசாரம் செய்ததார்.

வருகின்ற அக். 4ஆம் தேதி மாலையுடன் பிரசாரம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், மதுராந்தகத்தில் தனது இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று மேற்கொள்கிறார்.

Summary

Maduranthakam By-election! Chief Minister Vijay's roadshow has begun!

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