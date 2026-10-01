மதுராந்தகத்தில் விஜய்... 5 மணி நேரம் சாலைவலம், மேல்மருவத்தூர் கோயிலில் வழிபாடு?
மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் சாலைவலம் குறித்து...
முதல்வர் விஜய் சாலைவலம் - கோப்புப் படம்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் நாளை 5 மணிநேரம் சாலை வலம் செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் தொகுதியில் இடைத்தேர்தலில் தவெக, அதிமுக, திமுக, நாதக, இடதுசாரிகள் என ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இதனையொட்டி, இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறும் நோக்கில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், மதுராந்தகத்தில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமாரவேலை ஆதரித்து முதல்வரும் தவெக தலைவருமான விஜய் நாளை (அக். 2) சாலைவலம் செல்லவிருக்கிறார்.
மாமண்டூர், படாளம், கருங்குழி அய்யனார்கோயில், பெரும்பாக்கம், மேல்மருவத்தூர் வழியாக அச்சரப்பாக்கம் செல்கிறார். மாலை 4 மணி தொடங்கி இரவு 9 மணிவரையில் கிட்டத்தட்ட 40 கி.மீ. தொலைவுக்கு முதல்வர் சாலைவலம் மேற்கொள்கிறார். இதற்கிடையே, மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோயில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடும் நடத்தவுள்ளார்.
முதல்வர் வருகையையொட்டி, சாலைவலம் மேற்கொள்ளும் இடத்தில் சுமார் 1,500 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும், சாலைகளின் இருபுறங்களிலும் தடுப்புகள் அமைக்கும் பணிகளும், சுத்தம் செய்யும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
Summary
CM Vijay to hold a five-hour roadshow in the Maduranthakam constituency tomorrow: Reports
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