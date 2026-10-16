அபிஜீத் தீப்கே, நேஹா போராவை தடுப்புக் காவலில் வைத்தது சட்டவிரோதம்’ - மு.க. ஸ்டாலின்
அபிஜீத் தீப்கே, நேஹா போராவை காவலில் வைத்திருப்பது சட்டவிரோதச் செயல்’ என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளதைப் பற்றி...
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - (கோப்புப் படம்)
அபிஜீத் தீப்கே, நேஹா போராவை காவலில் வைத்திருப்பது சட்டவிரோதச் செயல்’ என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
DMK leader M.K. Stalin has stated that the detention of Abhijit Dipke and Neha Bora without disclosing their whereabouts is blatantly illegal and deeply inhumane.
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