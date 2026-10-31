மமதா பானர்ஜியை நேரில் சந்தித்த அபிஜீத் தீப்கே!
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே மமதா பானர்ஜியை நேரில் சந்தித்தது குறித்து...
மமதா பானர்ஜியை நேரில் சந்தித்த அபிஜீத் தீப்கே. - படம் - எக்ஸ்
திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மமதா பானர்ஜியை கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே தில்லியில் சனிக்கிழமை (அக். 31) நேரில் சந்தித்தார்.
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக போராட்டம் நடத்தும் இடமாக இருந்த ஜந்தர் மந்தரில் இனிமேல் போராட்டம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்த அனுமதியில்லை எனவும் அதற்கு மாற்று இடங்களையும் தில்லி காவல்துறை அண்மையில் அறிவித்தது.
இந்தத் தடையை மீறி ஜந்தர் மந்தருக்குள் நுழைந்த விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட சிஜேபி நிர்வாகிகள் சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
சௌரவ், அசுதோஷ் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டபோது, பல்வேறு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் ஆதரவுக் குரல் கொடுக்க, மமதா பானர்ஜி அவர்களுக்கு ஆதரவாகக் குரல் கொடுத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், தில்லியில் உள்ள திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்பி அபிஷேக் பானர்ஜியின் இல்லத்தில் மமதா பானர்ஜியை நேரில் சந்தித்த அபிஜீத் தீப்கே அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
மேலும், ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணி சார்பில் நாளை நடைபெறும் போராட்டத்துக்கு அபிஜீத் தீப்கே தனது ஆதரவை மமதாவிடம் தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Abhijit Deepke, leader of the Cockroach Janata Party, met Trinamool Congress leader Mamata Banerjee in person in Delhi on Saturday (Oct. 31).
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