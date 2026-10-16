ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை ரூ.120ஆக உயரும் என உற்பத்தியாளர்கள் எச்சரிக்கை: அதிமுக
விலைவாசி கட்டுக்குள் இருக்கிறது என அமைச்சர் பொய் கூறுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் குற்றஞ்சாட்டிப் பேசியது குறித்து...
அரிசி - பிரதிப் படம்
அரிசியின் விலை உயரும் என உற்பத்தியாளர்கள் வெளிப்படையாகக் கூறும்போதிலும், விலைவாசி கட்டுக்குள் இருக்கிறது என அமைச்சர் பொய் கூறுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
நாகப்பட்டினத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் பேசியதாவது, "முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, கும்பகர்ண உறக்கத்தில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும். மாநிலத்தின் நாளைய தேவை என்ன என்பதை அறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அரசாக இருக்க வேண்டும். மின்தேவை என்ன என்பதை அறியாமல், தேவைக்கும் உற்பத்திக்கும் என்ன இடைவெளி இருக்கிறது என்பதை அறியாத காரணத்தால்தான், மின்தேவையையும் நெருக்கடியையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிற வேளையில், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ. 35-க்கு விலைகொடுத்து வாங்குகிற அரசாக தவெக அரசு உள்ளது.
ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ. 35-க்கு வாங்குவது என்பது தமிழ்நாட்டை பின்னோக்கு அழைத்துச் செல்லும். சாமானிய மக்கள், உணவுக்காக பரிதவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், விலைவாசி ஏறவில்லை, விலைவாசி கட்டுக்குள் இருக்கிறது, நியாய விலைக் கடைகளில் அனைத்தும் வழங்குகிறோம் என உணவுத் துறை அமைச்சர் பொய் கூறுகிறார்.
தீபாவளி நேரங்களில் ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை ரூ. 100-லிருந்து ரூ. 120-ஆக உயர்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக அரிசி உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகின்றனர். அரிசி உற்பத்தி ஆலை நிர்வாகிகள் வெளிப்படையாகச் சொன்னபிறகும்கூட, விலைவாசி உயரவில்லை, கட்டுக்குள் இருப்பதாக அமைச்சர் கூறுகிறார்" என்று தெரிவித்தார்.
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Summary
Rice mills warn that the price of rice will rise to Rs. 120 per kilogram
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