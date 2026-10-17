ஆயுதபூஜை! களைகட்டும் கோயம்பேடு சந்தை! பழம், பூக்கள் விலை உயர்வு
ஆயுதபூஜை, விஜயதசமியை முன்னிட்டு கோயம்பேடு சந்தையில் பழம், பூக்கள் விலை உயர்ந்துள்ளது.
கோயம்பேடு சந்தை - கோப்புப்படம்
வீடு, கல்வி நிலையங்கள், தொழில் நிறுவனங்களில் ஆயுதபூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படவிருக்கும் நிலையில், சென்னையில் அமைந்துள்ள கோயம்பேடு சந்தை பரபரப்பாகக் காணப்படுகிறது.
கோயம்பேடு சந்தைக்குள் சென்றாலே ஆங்காங்கே மக்களும் வியாபாரிகளும் வாழை மரக் கன்றுகள், தோரணங்கள், பழங்கள், பூக்களை வாங்கிக் கொண்டு சுமக்க முடியாமல் தங்களது வாகனங்களில் கொண்டு செல்வதை பார்க்க முடிகிறது.
பண்டிகைக் காலம் என்பதால், மக்கள் அதிகமான பழங்களை வாங்குவது வழக்கம். இந்த நிலையில், கோயம்பேடு சந்தையில் பழங்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
வழக்கமாக ரூ.150 வரை விற்பனையாகும் ஆப்பிள் ஒரு கிலோ ரூ.300, நாக்பூர் ஆரஞ்ச் ரூ.60, நாட்டு ஆரஞ்ச் ரூ.250 வரை, கொய்யா ஒரு கிலோ ரூ.120, சப்போட்டா ஒரு கிலோ ரூ.100 வரை விற்பனையாகி வருகிறது.
தமிழகத்தின் மிக முக்கிய மலர்ச் சந்தைகளில் பூக்கள் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.
நெல்லை மலர் சந்தையில் மல்லிகை, பிச்சிப்பூ ஒரு கிலோ ரூ.2000க்கும் சேலம் வஉசி மலர் சந்தையில் மல்லிகை கிலோ ரூ.1000க்கும், முல்லை ஒரு கிலோ ரூ.700க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் மல்லிகை ஒரு கிலோ ரூ.1700க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
இதன் தாக்கம் சென்னை கோயம்பேடு மலர் சந்தையிலும் எதிரொலித்து பூக்கள் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
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