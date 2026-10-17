தமிழக மீனவா்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்
இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவா்கள் 9 பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ப. மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப் படம்
இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவா்கள் 9 பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ராமேசுவரத்தைச் சோ்ந்த 9 மீனவா்களின் சிறைக் காவலை அக்.30 வரை அந்நாட்டு நீதிமன்றம் 2-ஆவது முறையாக நீட்டித்திருப்பது மிகுந்த அதிருப்தியை அளிக்கிறது. மத்திய அரசு அவா்களை மீட்க இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இலங்கை கடற்படையின் தொடா் அத்துமீறல்களைத் தடுத்து நிறுத்த மத்திய அரசு எடுத்த ஆக்கபூா்வமான முயற்சிகள் என்ன?.
வெறும் தோ்தல் விளம்பரங்களையும் வெற்று அறிக்கைகளையும் மட்டுமே நம்பியிருக்கும் இந்த அரசு, தமிழக மீனவா் நலனில் காட்டும் மெத்தனம் எப்போது முடிவுக்கு வரும்? தமிழக மீனவா்களின் எதிா்காலத்தை இலங்கை வசம் அடகு வைத்துவிட்டு மத்திய அரசு மௌனம் சாதிப்பதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள மீனவா்களையும், அவா்களது படகையும் உடனடியாக விடுவிக்க மத்திய அரசு போா்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
திமுகவுக்கு வேண்டுகோள்: மாணிக்கம் தாகூா் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு அறிக்கையில், திமுக எம்.பி.க்கள் குழு கூட்டத்தில், தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் பதவி விலக வலியுறுத்தி தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதைக் குறிப்பிட்டு, அந்த நிலைப்பாட்டை திமுக தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
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