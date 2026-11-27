தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் திடீா் மாற்றம்: திமுக மீது மாணிக்கம் தாகூா் விமா்சனம்
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா விவகாரத்தில் நேற்று வரை வீர வசனம் பேசியவா்களின் நிலையில் திடீா் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது வியப்பளிப்பதாக, திமுகவை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் மறைமுகமாக விமா்சித்துள்ளாா்.
மாணிக்கம் தாகூர்
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா விவகாரத்தில் நேற்று வரை வீர வசனம் பேசியவா்களின் நிலையில் திடீா் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது வியப்பளிப்பதாக, திமுகவை தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் மறைமுகமாக விமா்சித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: மத்திய பாஜக அரசு மழைக்கால கூட்டத் தொடரை முறைப்படி முடிக்கவில்லை. ஆனால், தற்போது 4 நாள்கள் அவகாசத்தில் நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தை கூட்டுவதாக அறிவித்திருப்பதை தமிழக காங்கிரஸ் குழு சாா்பில் கண்டிக்கிறோம். கூட்டத்தில் கேள்வி நேரத்தையும், நேரமில்லா நேரத்தையும் தனி நபா் மசோதாக்களையும் ரத்து செய்துவிட்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை மட்டும் குறுக்கு வழியில் நிறைவேற்ற துடிக்கிறது.
தமிழகத்தின் உரிமைகளை காப்பதாக நேற்று வரை வீர வசனம் பேசியவா்களின் (திமுக) திடீா் நிலைப்பாடு மாற்றம் வியப்பளிப்பதாக உள்ளது. கடந்த ஏப்ரலில் இந்த மசோதாவை எதிா்த்து வாக்களித்து விட்டு வீதிக்கு வீதி மசோதா நகல்களை கொளுத்தியவா்கள்தான், தற்போது 30 மக்களவை உறுப்பினா்களை வைத்துக் கொண்டு மசோதா வாசகத்தைப் பாா்த்துவிட்டு முடிவெடுப்போம் எனத் தயங்குகிறாா்கள். அத்துடன் வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்து பாஜகவுக்கு மறைமுகமாக துணை போக முயல்வதும் தமிழகத்தின் உரிமையை அடகுவைக்கும் செயலாகும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் மாணிக்கம் தாகூா்.
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