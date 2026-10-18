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செண்டுமல்லி பூ விலை உயர்வு: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!

கெங்கவல்லி பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டிருந்த செண்டுமல்லி பூவின் விலை உயர்வு குறித்து...

Price of jasmine flowers increases: Farmers happy...

கெங்கவல்லி பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டுள்ள செண்டுமல்லி பூ - டிஎன்எஸ்

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சேலம்: பண்டிகை நாள்களை எதிர்நோக்கி கெங்கவல்லி பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டிருந்த செண்டுமல்லி பூவின் விலை கிலோ ரூ.350 வரை விற்பனை செய்யப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான கூடமலை, செந்தாரப்பட்டி, உலிபுரம், தம்மம்பட்டி, கவுண்டம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் அதிகளவில் செண்டுமல்லி பூக்களைப் பயிரிட்டு வருகின்றனர்.

இந்த பகுதிகளில் விளையும் பூக்கள் உள்ளூர் சந்தைகளுக்கும், அருகிலுள்ள பூ விற்பனைச் சந்தைகளுக்கும் கொண்டு சென்று விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

இந்த நிலையில், ஆயுதபூஜை மற்றும் விஜயதசமி உள்ளிட்ட பண்டிகைக் காலங்கள் பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. வீடுகள், கடைகள், தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வாகனங்களில் பூஜை செய்வதற்காகவும், அலங்காரத்திற்காகவும் செண்டுமல்லி பூக்களை பொதுமக்கள் அதிகளவில் வாங்கி வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, பருவமழை போதிய அளவில் பெய்யாதது உள்ளிட்ட காரணங்களால் பூக்களின் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தைக்கு வரும் பூக்களின் வரத்தும் குறைந்துள்ள நிலையில், தேவை அதிகரித்திருப்பதால் செண்டுமல்லி பூக்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது.

தற்போது செண்டுமல்லி கிலோ ரூ.300 முதல் ரூ.350 வரை விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Price of jasmine flowers increases: Farmers happy

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