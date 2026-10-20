முதல்வர் விஜய் மக்களை நேரடியாக இதுவரை சந்திக்கவில்லை! சரத்குமார்
தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் ஆட்சி குறித்து சரத்குமார் கருத்து...
சரத்குமார் - டிஎன்எஸ்
தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய், இதுவரை மக்களை நேரடியாக சந்திக்கவில்லை என்று பாஜக நிர்வாகியும் நடிகருமான சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சரத்குமாரிடம், தமிழ்நாட்டின் பாஜக தலைவராக பொறுப்பேற்க போகிறீர்களா? என்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, ”பத்திரிகைகளில் தான் இதுபோன்ற செய்திகளை காண்கிறேன். கட்சித் தலைமை என்னிடம் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ள சொன்னால், உங்களுக்கு தகவல் கூறுகிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து முதல்வர் விஜய் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த சரத்குமார் பேசுகையில்,
”அவர் இன்னும் ஹனிமூன் பீரியட்டில் இருக்கிறார். 6 மாதங்கள் அவகாசம் வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். புதிதாக யார் வந்தாலும் நிர்வாகத்தில் என்ன நடக்கிறது, கோப்புகள் போன்றவற்றை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். பாஜக மாநிலத் தலைவராகவோ, மத்திய அமைச்சராகவோ இல்லாததால் கருத்து சொல்லும் நிலையில் நான் இல்லை. அதுதொடர்பாக ஆழமாக சிந்திக்கவும் இல்லை.
முதல்வர் விஜய் இன்னும் மக்களை நேராகச் சென்று பார்க்கவில்லை. அவர் செல்லும் நிகழ்ச்சிகளில் கூடும் மக்களை தான் சந்தித்து வருகிறார்.
சட்டம் - ஒழுங்கை பொறுத்தவரை பிற மாநிலங்களை போல தமிழ்நாட்டில் கலவரங்கள் ஏற்படுவதில்லை. ஆங்காங்கே நடக்கும் கொலைகள் அனைத்துக்கும் அரசு தான் காரணம் என்று கூற முடியாது. எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் இந்த கருத்தை தான் நான் கூறுவேன்” என்றார்.
Summary
Chief Minister Vijay did not meet the people directly! Sarathkumar
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