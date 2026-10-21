தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை: அக். 21 நிலவரம்!
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை ரூ.800 குறைந்துள்ளது தொடர்பாக...
தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை ரூ.800 குறைந்து, ரூ.1,07,120-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை சென்ற வாரம் தொடக்கம் முதலே குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த அக்.12-இல் சவரன் ரூ. 1,280, அக்.13-இல் சவரன் ரூ. 280, அக்.14-இல் ரூ. 760 குறைந்து ரூ.1,08,7200-க்கும் விற்பனையானது.
கடந்த வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைந்து ரூ. 1,08,120-க்கும், வெள்ளிக்கிழமை விலை மாற்றமின்றி விற்பனையானது. சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 20 உயர்ந்து, ரூ. 13,535-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து, ரூ. 1,08,280-க்கு விற்பனையானது.
பல்வேறு காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை சந்தையில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. இந்த சூழலில் இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை(அக்.20) பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ. 1,07,920-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 13,490-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து, ரூ.13,390-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து, ரூ.1,07,120-க்கு விற்பனையானகிறது.
சா்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை சரிவுக்கு, அமெரிக்க டாலா் மதிப்பு கடந்த 18 மாதங்களாக உச்சத்தில் இருப்பது முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. தவிர, அமெரிக்க கடன் பத்திரங்களுக்கான வட்டி விகிதம் 5.27 சதவீதமாக உயா்ந்திருப்பதும் காரணம்.
கடன் பத்திரங்கள் மூலம் வட்டி அதிகம் தரும் கிடைப்பதால், முதலீட்டாளா்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய ஆா்வம் காட்டவில்லை. மேலும், அமெரிக்க பணவீக்க தரவு மீதான எதிா்பாா்ப்பு மற்றும் உச்ச விலையில் நடக்கும் பிராஃபிட் புக்கிங் ஆகியவையும் தங்கம் விலை தொடா்ந்து குறைய காரணம் என நிபுணா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.
எனினும், கடந்த ஐந்து நாள்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வந்த வெள்ளி விலையில் புதன்கிழமை குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.230-க்கும், கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.10 ஆயிரம் குறைந்து ரூ.2.30 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Gold prices continue to fall: Oct. 21 situation!
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