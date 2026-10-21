டிசம்பரில் சிறப்பு டெட் தோ்வு: ஆசிரியா்களுக்குப் பயிற்சி
சிறப்பு டெட் தோ்வில் தோல்வியடைந்த ஆசிரியா்கள் வரும் டிசம்பா் மாதம் நடைபெறவுள்ள டெட் தோ்வில் தோ்ச்சி பெறும் வகையில் அவா்களுக்கு வார இறுதி நாள்களில் பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளதாக மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
சிறப்பு டெட் தோ்வில் தோல்வியடைந்த ஆசிரியா்கள் வரும் டிசம்பா் மாதம் நடைபெறவுள்ள டெட் தோ்வில் தோ்ச்சி பெறும் வகையில் அவா்களுக்கு வார இறுதி நாள்களில் பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளதாக மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
பணியில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கான முதலாவது சிறப்பு டெட் தோ்வு ஜூலை 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் நடத்தப்பட்டது. இந்தத் தோ்வை 2,15,617 ஆசிரியா்கள் எழுதினா். அவா்களுக்கு இணையவழியில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. எனினும், தோ்வெழுதிய ஆசிரியா்களில் 1.10 லட்சம் போ் தோல்வி அடைந்தனா். சிறப்பு டெட் தோ்வில் தோல்வி அடைந்த ஆசிரியா்களுக்கு நேரடி சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் அறிவித்திருந்தாா்.
இந்நிலையில், டிசம்பரில் நடத்தப்படவுள்ள சிறப்பு டெட் தோ்வுக்கு பயிற்சி அளிக்கவுள்ளதாக மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (எஸ்சிஇஆா்டி) தெரிவித்துள்ளது. இது தொடா்பாக எஸ்சிஇஆா்டி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘டிசம்பரில் நடத்தப்படும் டெட் தோ்வுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது. பயிற்சி வகுப்புகள் வார இறுதி நாள்களில் நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அந்தந்த மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் அல்லது மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி அலுவலகத்தில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படும். மாவட்ட ஆசிரியா் கல்வி பயிற்சி நிறுவன விரிவுரையாளா்கள் மற்றும் கல்வியியல் பேராசிரியா்கள் வகுப்புகளை எடுப்பாா்கள். எனவே, டெட் தோ்ச்சி பெறாத ஆசிரியா்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, டெட் தோ்வுக்கு திட்டமிட்டு தயாராகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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