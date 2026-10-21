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காவல்துறை சமூகத்தின் நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு அரண்! - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்

தமிழக காவல்துறையினருக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள பாராட்டு குறித்து...

Police Commemoration Day...

காவல்துறை சமூகத்தின் நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு அரண்! - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்

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காவலர் வீரவணக்க நாளை முன்னிட்டு தமிழக காவல்துறையினருக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில்,

"காவல்துறை: சட்டத்தை நிலைநாட்டும் அமைப்பு மட்டுமல்ல; நமது சமூகத்தின் நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு அரண்!

காவலர்கள் ஆற்றும் கடமையையும் அவர்களது அளப்பரிய தியாகத்தையும் காவலர் வீரவணக்க நாளில் (Police Commemoration Day)நன்றியோடு நினைவுகூர்வோம்!

மக்களின் பாதுகாப்புக்காகவும் அமைதியான வாழ்வுக்காகவும் ஆபத்துகளை எதிர்கொண்டு, அர்ப்பணிப்புணர்வோடு கடமையாற்றி இன்னுயிர் ஈந்த காவலர்கள் அனைவருக்கும் எனது வீரவணக்கம்!" என தெரிவித்துள்ளார்.

The police are the community's trust and security! - DMK leader M.K. Stalin

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