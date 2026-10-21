காவல்துறை சமூகத்தின் நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு அரண்! - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
தமிழக காவல்துறையினருக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ள பாராட்டு குறித்து...
காவல்துறை சமூகத்தின் நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு அரண்! - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
காவலர் வீரவணக்க நாளை முன்னிட்டு தமிழக காவல்துறையினருக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில்,
"காவல்துறை: சட்டத்தை நிலைநாட்டும் அமைப்பு மட்டுமல்ல; நமது சமூகத்தின் நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு அரண்!
காவலர்கள் ஆற்றும் கடமையையும் அவர்களது அளப்பரிய தியாகத்தையும் காவலர் வீரவணக்க நாளில் (Police Commemoration Day)நன்றியோடு நினைவுகூர்வோம்!
மக்களின் பாதுகாப்புக்காகவும் அமைதியான வாழ்வுக்காகவும் ஆபத்துகளை எதிர்கொண்டு, அர்ப்பணிப்புணர்வோடு கடமையாற்றி இன்னுயிர் ஈந்த காவலர்கள் அனைவருக்கும் எனது வீரவணக்கம்!" என தெரிவித்துள்ளார்.
The police are the community's trust and security! - DMK leader M.K. Stalin
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.