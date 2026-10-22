இபிஎஸ் மீது அவதூறு! அதிமுகவுக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு தர முடியாது: மன்னிப்புகோர நிர்மல் குமார் மறுப்பு
எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்த அவதூறு கருத்துக்காக மன்னிப்பு கோர முடியாது என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மறுத்தது குறித்து...
எடப்பாடி பழனிசாமி | நிர்மல் குமார் - கோப்புப் படம்
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்த அவதூறு கருத்துக்காக மன்னிப்பு கோர முடியாது என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
அதிமுகவின் சொத்துகளை அபகரிப்பதாகவும், கட்சியை லெட்டர் பேட் கட்சியாகவும் மாற்றி விட்டதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றம் சாட்டிப் பேசினார். இதனைத் தொடர்ந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி மீதும், கட்சியின் மீதும் அவதூறு பரப்பியதாகக் கூறி, நிர்மல் குமார் பகிரங்க மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றும், ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வேண்டும் என்றும் அதிமுக நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
அதிமுகவின் நோட்டீஸுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "அதிமுகவில் தலைமைப் பிரச்னை இருப்பதாக பொது ஆவணங்களே கூறுகின்றன. கட்சியின் தலைவரை விமர்சித்தால், அது கட்சியின் மீதான அவதூறு ஆகாது. அவர் தனிப்பட்ட முறையில் நோட்டீஸ் அனுப்பவில்லை. கட்சியின் வாயிலாக நோட்டீஸ் அனுப்பியதால், நோட்டீஸுக்கு பதிலளிக்க முடியாது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அதிமுக கோரியபடி பகிரங்க மன்னிப்பும் கேட்க முடியாது, ரூ. 1 கோடி இழப்பீடும் வழங்க முடியாது என்றும் நிர்மல் குமார் கூறியுள்ளார்.
Summary
Defamation against Edappadi Palaniswami: Minister Nirmal Kumar refuses to apologize
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