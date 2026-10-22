கடன் வாங்குவது குறைக்கப்பட்டது எப்படி? நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் விளக்கம்
கடன் வாங்குவது குறைக்கப்பட்டது குறித்து நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் விளக்கம் கொடுத்தது பற்றி..
தமிழக சட்டப்பேரவை - (கோப்புப்படம்)
தமிழக அரசு கடன் வாங்குவது 21 சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டது எப்படி என்பது குறித்து நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
நெல்லையில், மழை முன்னேற்பாடு நிலவரங்களை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் மரிய வில்சன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், தற்போதுவரை நான்கு துறைகளில் தணிக்கை நடத்தப்பட்டு தவறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மீது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. அவரைப் பற்றி தற்போது பல விடியோக்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
இதற்கு முன்னதாக தாங்கள் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தற்போது 100% உண்மையாகி வருகிறது. மிக முக்கியமான துறையாகக் கருதப்படும் பள்ளிக் கல்வித் துறையில் சுமார் ரூ.100 கோடி முதல் ரூ.150 கோடிக்கும் மேல் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. முக்கியமான கல்வித் துறையிலேயே ஊழல் செய்யக்கூடியவர்கள் திமுகவினர் என்பது தற்போது அன்பில் மகேஷ் விவகாரத்தின் மூலம் தெளிவாகத் தெரியவந்துள்ளது. தமிழக அரசின் நிதி நிலைமை மிகச் சிறப்பாக உள்ளது. முந்தைய ஆட்சியைப் போல் அல்லாமல், திட்டங்களில் ஊழலின்றி வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நிதி கையாளப்படுகிறது.
நடப்பு நிதியாண்டில் கடன் வாங்கும் திறன் 21 சதவிகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ.40,500 கோடி திரட்டப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 21 சதவிகிதம் குறைவாகும். அதேபோல், மூலதனச் செலவினத்தைப் பொறுத்தவரை, தேர்தல் நடத்தை விதிகளால் இரண்டு மாதங்கள் பணிகள் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும், நடப்பு ஆண்டில் இதுவரை ரூ.12,346 கோடி செலவிடப்பட்டு ஆக்கப்பூர்வமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. எதிர்க்கட்சியினர் வைக்கும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை மக்கள் புறந்தள்ளுவார்கள் என கூறினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியர் ஆனந்த்மோகன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட்புரூஸ், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ரெட்டியார் பட்டி நாராயணன், ஆர்.எஸ்.முருகன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்
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