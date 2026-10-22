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கூடலூர் அருகே மீண்டும் கூண்டில் சிக்கிய புலி!

கூடலூர் ஓவேலி லாரஸ்டன் 4-ஆம் எண் பகுதியில் மீண்டும் கூண்டில் சிக்கிய புலி குறித்து...

Tiger trapped in a cage again near Gudalur

கூடலூர் அருகே மீண்டும் கூண்டில் சிக்கிய புலி - டிஎன்எஸ்

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கூடலூர் ஓவேலி லாரஸ்டன் 4-ஆம் எண் பகுதியில் மீண்டும் கூண்டில் சிக்கிய புலி குறித்து...

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் ஓவேலி லாரஸ்டன் 4-ஆம் எண் பகுதியில் மீண்டும் கூண்டில் புலி சிக்கியுள்ளது.

தமிழ்நாடு, நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் அருகே ஓவேலி லாரஸ்டன் 4-ஆம் எண் பகுதியில் வனத்துறையினர் வைத்திருந்த கூண்டில் மீண்டும் ஒரு புலி சிக்கியுள்ளது.

மீண்டும் கூண்டில் சிக்கிய புலி

மீண்டும் கூண்டில் சிக்கிய புலி

கடந்த மாதம் இதே பகுதியில் ஒரு புலி கூண்டில் சிக்கிய நிலையில், அது சென்னை வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது

Regarding the tiger trapped in a cage again in area number 4, Oveli, Lareston, Gudalur...

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