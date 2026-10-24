கனமழை: ஊட்டி மலை ரயில் சேவை இரண்டு நாள்களுக்கு ரத்து
ஊட்டி மலை ரயில் சேவை இன்றும் நாளையும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி...
மலை ரயில்
கனமழை காரணமாக ஊட்டி மலை ரயில் சேவை இரண்டு நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
கனமழையால் 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால், இன்றும் நாளையும் மலை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு இன்று அதி கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால், உதகையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், சாலைகளில் மரங்கள் சாய்ந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலாத் தலங்களையும் மூட மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மறு உத்தரவு வரும் வரை இந்தத் தடை அமலில் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The railway administration has announced that the Ooty mountain railway service is cancelled for two days due to heavy rains.
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