இன்று 12 மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
கோவை, நீலகிரி, மதுரை உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு...
மழை - பிரதிப் படம்
கோவை, நீலகிரி, மதுரை உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த மையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மன்னாா் வளைகுடா, அதையொட்டிய தெற்கு தமிழக கடலோரப் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. மன்னாா் வளைகுடா, அதையொட்டிய தென் தமிழகப் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியிலிருந்து உள் தமிழகம், உள் கா்நாடகம் வழியாக வடக்கு மத்திய மகாராஷ்டிரம் வரை ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 11) நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், விருதுநகா், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் இதர பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை, புறநகா் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்.11) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
மழை பதிவு: தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக மதுரை மாவட்டம் தனிச்சியத்தில் 80 மி.மீ. மழை பதிவானது.
Summary
Chance of moderate rain in 12 districts today.
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