ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியா முதல் 5 இடங்களில் வரவேண்டும்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா
ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியா முதல் 5 இடங்களில் வரவேண்டும்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா
41-ஆவது தேசிய ஜூனியா் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை தொடங்கி வைத்து வீரா்களுக்கு பரிசளித்த விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா. உடன், தமிழ்நாடு தடகள சங்க தலைவா் டி.கே.ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோா்.
ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியா முதல் 5 இடங்களில் வரவேண்டும் என்றும், தமிழகத்தில் விரைவில் ஆசிய அளவிலான தடகளப் போட்டியை நடத்துவது தொடா்பாகப் பேச்சு நடைபெற்று வருவதாகவும் பொதுப் பணி, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா தெரிவித்தாா்.
சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் 41-ஆவது தேசிய இளையோா் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கின. தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சாா்பில் அக். 27 வரை நடைபெறும் இந்தப் போட்டியை, அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:
ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா முதல் 5 இடங்களுக்குள் வரவேண்டும் என்பதே இலக்காக இருக்க வேண்டும். அதில் தமிழ்நாடு அதிக பதக்கங்களை வெல்ல வேண்டும். மீனவா் மற்றும் பழங்குடியின பின்னணியைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பின்னணிகளில் இருந்து வீரா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா். போட்டியில் பங்கேற்கும் மாணவா்களுக்குத் தேவையான அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன. வெற்றியை மட்டுமே இலக்காகக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.
சா்வதேச தரத்தில் போட்டிகளை நடத்துவதே தமிழக அரசின் நோக்கம். சிங்கப்பூா் மற்றும் அமெரிக்கா போன்று சிறந்த விளையாட்டு அரங்கத்தை அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என முதல்வா் விஜய் கூறியுள்ளாா். தமிழகத்தில் விரைவில் ஆசிய அளவிலான தடகளப் போட்டியை நடத்துவது தொடா்பாகப் பேச்சு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் கனவை நனவாக்கும் இலக்குடன், பல்வேறு மாநிலங்களைச் சோ்ந்த இளம் தடகள வீரா்கள் பங்கேற்கும் இந்தப் போட்டிகள் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 27) வரை நடைபெறும் என்றாா்.
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