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தவெக அரசை தவறாக வழி நடத்தும் அதிகாரிகள்: சௌமியா அன்புமணி குற்றச்சாட்டு

சேலத்தில் சௌமியா அன்புமணி செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி பற்றி....

Officials are misleading the TVK government: Allegation by Sowmiya Anbumani

சௌமியா அன்புமணி

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தமிழக வெற்றிக்கழக அரசை அதிகாரிகள் தவறாக வழி நடத்தி வருவதாக தர்மபுரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம், வெள்ளக்கல் பட்டியில் சேலம், தர்மபுரி, நாமக்கல் உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த குப்பைகளைச் சேகரித்து அதை எரியூட்டி மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை பசுமைத்தாயக இயக்க தலைவரும் தருமபுரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான சௌமியா அன்புமணி நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். இத்திட்டத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து சேலம் நீர் ஆதார பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் மற்றும் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் அவரிடம் எடுத்துரைத்தனர்.

ஆய்வுக்குபி பின்னர் சௌமியா அன்புமணி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், திமுக ஆட்சியின் கடைசி காலகட்டத்தில் குப்பைகளை எரியூட்டும் திட்டம் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதையே சற்று பெயர் மாற்றி குப்பைகளை எரியூட்டி அதில் மின்சாரம் தயாரிப்பது என்று திட்டத்தினை அதிகாரிகள் கொண்டு வந்துள்ளனர். இத்திட்டத்தினால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு, பொதுமக்களுக்கான பாதிப்புகள் என எதனையுமே கருத்தில் கொள்ளாமல் அதிகாரிகள் தமிழக அரசை தவறாக வழி நடத்தி வருகின்றனர். இத்திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது 28% டயாக்சின் வெளிவருவதால் சேலத்தில் உள்ள 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு, உடல் நலக்குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படும்.

200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த திட்டமும் 800 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சாயப்பட்டறைகள் அமைக்கும் திட்டமும் சேலம் மாவட்டத்தை பாலைவனமாக்கும் திட்டங்கள். இந்த திட்டங்களின் பாதிப்புகளை முழுமையாக எடுத்துக் கூறாமல் அதிகாரிகள் தவறாக அரசை வழி நடத்தி வருகின்றனர் என்றார். வெறும் பத்து மெகாவாட் மின்சார உற்பத்திக்காக 15 லட்சம் மக்களின் வாழ்க்கையோடு விளையாடும், குப்பையில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும். இதுகுறித்து முதல்வரைச் சந்தித்து திட்டத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து முறையிடுவோம்.

மேலும் பசுமைத்தாயகம் மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் சட்டரீதியாக அழுத்தம் கொடுத்து இந்த திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்துவோம். அண்மையில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி அதிக அளவு குப்பைகளை உருவாக்குபவர்களே அதனை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பின்றி அகற்ற வேண்டும் என்ற விதிமுறையை தமிழக அரசு பயன்படுத்தி குப்பைகளை உருவாக்கும் இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும். மேலும் சேலத்தில் குப்பைகளை எரியூட்ட உள்ள இடம் கனிம வளம் நிறைந்த பகுதியாகும் மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் கனிம வளம் நிறைந்துள்ள இந்த பகுதியை குப்பை மேடாக்கும் திட்டத்தை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கடுமையாக எதிர்க்கும் என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Dharmapuri MLA Sowmiya Anbumani stated that officials are misleading the TVK government.

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