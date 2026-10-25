தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் பூமி பூஜை!
தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் நடைபெற்ற பூமி பூஜை குறித்து....
தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் பூமி பூஜை. - படம்: தினமணி
தம்மம்பட்டி: தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் பக்தர்களுக்கு கழிப்பறை, குளியலறை கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 25) காலை நடைபெற்றது.
தம்மம்பட்டி காசி ஸ்ரீ விசாலாட்சி உடனுறை காசி ஸ்ரீ விஸ்வநாதர் திருக்கோவிலில் நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
பக்தர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கைக்கு இணங்க, தம்மம்பட்டி சிவன் கோயில் வளாகத்தில் இரண்டு கழிப்பறைகள் மற்றும் ஒரு குளியலறை கட்டுவதற்கு செந்தாரப்பட்டியைச் சேர்ந்த கனகாபிஷேக விழா கண்ட நல்லுசாமி- ருக்மணி ஆகியோரது மகன் தொழிலதிபர் நல்லுக்கிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் சார்பில் விருப்பம் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அதற்கான பூமி பூஜை விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் கோயில் திருப்பணிக் குழுவினர், ஊர் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.
Summary
The Bhoomi Puja ceremony for the construction of toilets and bathrooms for devotees at the Dhammampatti Shiva Temple was held on Sunday (Oct. 25) morning.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.