தனுஷ் அளித்த பரிசுப் பொருளில் தாமரை சின்னமா?
தனுஷ் அளித்த பரிசுப் பொருளில் தாமரை முத்திரை இருப்பது குறித்து...
தனுஷ்
நடிகர் தனுஷ், தன்னுடைய ரசிகர் மன்றத்தை நற்பணி இயக்கமாக மாற்றியதுடன் சமீபமாக பல்வேறு உதவிகளையும் அளித்து வருகிறார். மேலும், அவர் புதிதாக கட்சி தொடங்கப் போகிறார் அல்லது பிரதான கட்சியில் இணையப் போகிறார் என்று சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு தரப்பினர் கருத்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அதிமுகவுக்கு தனுஷ் வந்தால், அவரை இருகரம் கூப்பி வரவேற்போம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியும் கூறினார்.
இதனிடையே, சென்னை செம்மஞ்சேரியில் இன்று (அக். 25) தனுஷ் தலைமையில் நற்பணி இயக்க மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் சுமார் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட தனுஷ் ரசிகைகளும் நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகளும் கலந்துகொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டோருக்கு சைவ, அசைவ விருந்தும் அளிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பிற்பகல் 3 மணியளவில் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த தனுஷ், வெறும் 5 நிமிடங்கள் மட்டுமே பேசியதாகவும், அங்கிருந்தோருக்கு தீபாவளி வாழ்த்துகள் சொல்லிவிட்டு கிளம்பியதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட 3,000 பெண்களுக்கு வெள்ளி காமாட்சி விளக்கும் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தனுஷ் நற்பணி இயக்க நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்ட வெள்ளி காமாட்சி விளக்கின் அடிப்பகுதியில் தாமரை சின்னம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் புகைப்படம் பரவி வருகிறது.
Summary
Lotus symbol in Actor Dhanush's gift
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