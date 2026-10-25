தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பில்லை: கனிமொழி
தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்று திமுக துணை பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்று திமுக துணை பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு: செஞ்சியில் காணாமல் போன 7 வயதுச் சிறுமியை 14 நாள்களாகியும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. வேளாங்கண்ணிக்குச் சென்ற 2 சிறுமிகளை விடுதியில் அடைத்துப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக வெளியாகியுள்ள செய்தி நெஞ்சைப் பதறவைக்கிறது.
சாத்தான்குளத்தில் இரு சிறுமிகள் கடத்தப்பட்ட நிலையில், ஒரு சிறுவன் அரிவாளால் வெட்டுப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். கோவையில் ஜாதிய வன்கொடுமையால் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டாா். மறுபுறம், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு காய்ச்சலுக்குச் சிகிச்சை பெற்றுவந்த 4 வயது சிறுவன் உயிரிழந்துள்ளாா்.
இப்படி எல்லா வழிகளிலும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறிவிட்டது. குழந்தைகளை வைத்து, வாக்கு பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த விஜய் மாமா எங்கே போனாா்? எனப் பதிவிட்டுள்ளாா் அவா்.
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