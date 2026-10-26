போக்சோ வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் மீண்டும் சிறையில் அடைப்பு!
போக்சோ வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டது பற்றி...
சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் வீரமணி - படம்: தினமணி
போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் ஆகியோரின் போலீஸ் காவல் முடிந்ததை அடுத்து, நான்கு பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் திங்கள்கிழமை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணியும், அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், உதவியாளர் கணேசன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் ஆகியோரை 2 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
இவர்களிடம் துணை காவல் ஆணையர் கீதாஞ்சலி, உதவி ஆணையர் ராஜலட்சுமி ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர். போலீஸ் காவல் திங்கள்கிழமையுடன் முடிவடைந்ததை அடுத்து, வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை காணொலி வாயிலாகவும், கணேசனை நேரிலும் நீதிபதி எஸ். பத்மா முன்பு போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர்.
இதையடுத்து, நால்வரையும் நவ. 6-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, நால்வரும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
Summary
POCSO Veeramani and others, sent back to prison after SIT Enquiry
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