ராகுல் காந்தி பாதுகாப்பு வாகனங்கள் விபத்து! 5 கார்கள், ஆம்புலன்ஸ் மோதல்!
ராகுல் காந்தி பாதுகாப்பு வாகனங்கள் விபத்துக்குள்ளானது பற்றி...
ராகுல் காந்தி பாதுகாப்பு வாகனங்கள் விபத்து - படம்: எக்ஸ்
உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள பூர்வாஞ்சல் விரைவுச் சாலையில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
கடந்த 2018-இல் கா்நாடக பேரவைத் தோ்தலையொட்டி பெங்களூரில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி, அப்போது பாஜக தேசியத் தலைவராக இருந்த அமித் ஷாவை அவதூறாக பேசியதாக உத்தர பிரதேச மாநிலம், சுல்தான்பூரில் உள்ள எம்.பி. மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கின் விசாரணைகள் நிறைவடைந்து இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படவுள்ள நிலையில், ராகுல் காந்தி நேரில் ஆஜராகிறார்.
இதற்காக தில்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் லக்னெள வந்தடைந்த ராகுல் காந்தி, பூர்வாஞ்சல் விரைவுச் சாலை வழியாக சுல்தான்பூருக்குப் பயணம் மேற்கொண்டார்.
லக்னெளவிலிருந்து சுமார் 100 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள ஹலியாபூர் அருகே ராகுல் காந்தி சென்றுகொண்டிருந்தபோது, அவரது அணிவகுப்பில் (கான்வாய்) சென்ற 5 கார்களும், ஆம்புலன்ஸும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
படம்: எக்ஸ்
இந்த விபத்தில் ராகுல் காந்திக்கு எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை. அவரது பாதுகாவலர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் சிலருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
சிறிது நேரத்தில் நிலைமை சீரடைந்தவுடன் சுல்தான்பூர் நோக்கி ராகுல் காந்தி புறப்பட்டுச் சென்றார். சுல்தான்பூர் எல்லையில் ராகுல் காந்திக்கு காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
Summary
Accident involving Rahul Gandhi's security vehicles! 5 cars and an ambulance collide!
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