சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.26) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 26 ) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் குறித்து....
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சென்னை: திமுக ஆட்சியில் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க ரூ.100 கோடி வரை முறைகேடு செய்ததாக பதியப்பட்ட வழக்கில் முன்பிணை கோரி திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தொடர்ந்த வழக்கு, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, மகன் எ.வ.குமரன் தாக்கல் செய்த வழக்குகள் உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.16) விசாரணைக்கு வருகின்றன.
அதில் சில குறிப்பிடத்தக்க வழக்குகளின் பட்டியல்...
* தனக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, மகன் எ.வ.குமரன் தாக்கல் செய்த வழக்கு..
* அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை தொடர்ந்த வழக்கில் தனது தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் பிறப்பித்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பு.
* திமுக ஆட்சியில் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க ரூ.100 கோடி வரை முறைகேடு செய்ததாக பதியப்பட்ட வழக்கில் முன்பிணை கோரி திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தொடர்ந்த வழக்கு
* டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்களை திரும்பப் பெற, ரிவர்ஸ் வெண்டிங் இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, பாட்டில் வியாபாரிகள் நலச் சங்கம் தொடர்ந்த வழக்கு
* ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு
* சென்னை தேனாம்பேட்டை எல்லை அம்மன் காலனி பகுதியில் உள்ள சாலையில் சட்டவிரோத வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் அனுமதி பெறாத ஒர்க்ஷாப்புகளை அகற்றக் கோரியவழக்கு
* டீசல் விலை உயர்வுக்கு ஏற்ப, பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்த, தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட கோரி, தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தொடர்ந்த வழக்கு
* இந்துசம அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் வருடாந்திர வரவு செலவு கணக்குகளின் தணிக்கை அறிக்கைகளை அறநிலையத்துறை இணையதளத்தில் பதிவேற்றக் கோரிய வழக்கு
* சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் கனக சபையில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து பொது தீட்சிதர்கள் தொடர்ந்த வழக்கு
Which cases are up for hearing at the Madras High Court today (Oct 26)?
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