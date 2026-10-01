சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.1) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று(வியாழக்கிழமை) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் பற்றி....
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை: பண மோசடி செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய வழக்கு, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு தொடர்ந்த வழக்கு, துணை வேந்தர்களை அரசே நியமிக்கும் என்ற அரசாணையை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்குகள் உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.1) விசாரணைக்கு வருகின்றன.
* திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை கோரிய வழக்கு
* தெருக்கள் மற்றும் சாலைகளில் உள்ள ஜாதி பெயர்களை நீக்கக் கோரிய வழக்கு
* தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் துணை வேந்தர்களை அரசே நியமிக்கும் என்ற அரசாணையை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு
* டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மூலனூர் கார்த்திக் ஜாமீன் கோரிய வழக்கு
* லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு தொடர்ந்த வழக்கு
* பண மோசடி செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அதிமுக வேட்பாளர் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.
Important matters listed before Madras High Court on today
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