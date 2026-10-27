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கைத்தறி நெசவாளா்களின் அடிப்படைக் கூலி 10% உயா்வு: 74,000 போ் பயன்பெறுவா்

தமிழகத்தில் தொடக்க கைத்தறி நெசவாளா் கூட்டுறவுச் சங்க உறுப்பினா்களுக்கு வழங்கப்படும் அடிப்படைக் கூலி மற்றும் அகவிலைப்படி தலா 10% உயா்த்தி வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

பிரதிப் படம்

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தமிழகத்தில் தொடக்க கைத்தறி நெசவாளா் கூட்டுறவுச் சங்க உறுப்பினா்களுக்கு வழங்கப்படும் அடிப்படைக் கூலி மற்றும் அகவிலைப்படி தலா 10 சதவீதம் உயா்த்தி வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உயா்வு செப்.1 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இதன்மூலம் சுமாா் 74,000 கைத்தறி நெசவாளா்கள் பயனடைவாா்கள்.

2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை மானியக் கோரிக்கையின்போது, சட்டப்பேரவையில் கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதா்த் துறை அமைச்சா் ம. விஜய் பாலாஜி இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டாா்.

அதன்படி, கூட்டுறவுச் சங்க உறுப்பினா்கள் தற்போது பெற்று வரும் அடிப்படைக் கூலியில் 10 சதவீதமும், அகவிலைப்படியில் 10 சதவீதமும் (185 %) உயா்த்தி வழங்க தமிழக அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. இதற்கான அரசாணை செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.

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