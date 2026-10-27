முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நாளை மறுநாள் அமைச்சரவைக் கூட்டம்!
முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நாளை மறுநாள் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது - கோப்புப்படம்
முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நாளை மறுநாள் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக வெற்றி பெற்ற பின்னர் பல்வேறு நடவடிக்கைகள், திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன.
தவெக அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம், ஜூன் 5 ஆம் தேதியும், அதைத்தொடர்ந்து நிதி நிலை அறிக்கைக்கு முன்னதாக ஜூலை 16 ஆம் தேதியும் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் வருகிற அக். 29 ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு கூடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கூட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், கனமழையால் ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய பாதிப்புகள், மாநிலத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து அமைச்சர்களிடம் முதல்வர் விஜய் கேட்டறியவுள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை, விலைவாசி உயர்வு, அமைச்சரவை மாற்றம் அல்லது மாநிலத்தில் முக்கிய திட்டங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
It has been announced that a cabinet meeting will be held the day after tomorrow, chaired by Chief Minister Vijay.
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