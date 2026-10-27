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ஒர்னாப் புயல் எதிரொலி: வடசென்னையில் கடல் சீற்றம்

ஒர்னாப் புயலையொட்டி வடசென்னை கடற்கரைப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை கடும் கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டது.

கடலோரப் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கருங்கல்லால் ஆன தடுப்பையும் தாண்டி எண்ணூா் விரைவுச் சாலையில் புகுந்த கடல்நீா்

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ஒர்னாப் புயலையொட்டி வடசென்னை கடற்கரைப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை கடும் கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டது.

வங்கக் கடலில் மையம் கொண்டுள்ள ஒர்னாப் புயல் புதன்கிழமை ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே கரையைக் கடக்க உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வடசென்னை பகுதியில் கடும் கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டது.

குறிப்பாக, திருவொற்றியூா், எண்ணூா் கடலோரப் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கருங்கல்லால் ஆன தடுப்பையும் தாண்டி எண்ணூா் விரைவுச் சாலையில் கடல்நீா் புகுந்தது.

இதனால் சாலை முழுவதும் மணல் நிரம்பியது. திடீரென ஏற்பட்ட ராட்சத அலையில் பாரதியாா் நகா் பகுதியில் கடற்கரையில் நின்று கொண்டிருந்த 10-க்கும் மேற்பட்டோா் கடல் அலையில் சிக்கி சாலையில் விழுந்தனா்.

தகவலறிந்த போலீஸாா் உடனடியாக அந்தப் பகுதிக்கு வந்து அவா்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதனால், அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டது.

எண்ணூா் பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டிய பொதுமக்கள் மாற்று வழியில் திருப்பிவிடப்பட்டனா். கடல் சீற்றம் குறித்து தகவல் அறிந்த பொதுமக்கள் பலா் கடற்கரைச் சாலையை நோக்கி வரத் தொடங்கினா். ஆபத்தை உணராமல் வந்த பொதுமக்களை போலீஸாா் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினா்.

தொடா்ந்து ராட்சத அலைகளுடன் கூடிய கடல் சீற்றம் தொடா்வதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் போலீஸாா் மற்றும் மாநகராட்சி, வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் முகாமிட்டு பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

காசிமேடு துறைமுகத்தில் பாதிப்பு இல்லை: கடல் சீற்றத்தால் வடசென்னை பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பைபா் மீன்பிடிப் படகுகள் மற்றும் கட்டுமரங்கள், வலைகள் உள்ளிட்டவற்றை மீனவா்கள் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு மாற்றினா்.

மேலும், காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் பெரும்பாலான விசைப்படகுகள் கரைக்கு திரும்பிவிட்டதால் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. கடல் சீற்றத்தால் காசிமேடு துறைமுகத்தில் பாதிப்பு இல்லை.

காமராஜா் துறைமுகம்: எண்ணூா் காமராஜா் துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கப்பல்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நடுக்கடலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நங்கூரமிடப்பட்டு பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக துறைமுக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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