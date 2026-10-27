காளையார்கோவிலில் இன்று மருதுபாண்டியர்கள் குருபூஜை விழா
காளையார்கோவிலில் மருதுபாண்டியர்கள் குருபூஜை விழா நடைபெற்று வருவது குறித்து...
கோப்புப்படம் - படம்: தினமணி
சிவகங்கை: சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களான மருது பாண்டியர்களின் 224-ஆவது ஆண்டு குருபூஜையை யொட்டி சிவகங்கை அருகே காளையார்கோவிலில் உள்ள அவர்களது நினைவிடத்தில் அரசியல் கட்சியினர், சமுதாய அமைப்பினர், பொதுமக்கள் இன்று (அக். 27) மரியாதை செலுத்துகின்றனர்.
முன்னதாக கடந்த 24-ஆம் தேதி சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் உள்ள மருதுபாண்டியர்கள் நினைவிடத்தில் அரசு சார்பில் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து, அக்.27-ஆம் தேதி காளையார்கோவிலில் உள்ள அவர்களது நினைவிடத்தில் சமுதாய அமைப்புகள் சார்பில் குருபூஜை விழா நடத்தப்படுவது வழக்கம்.
இதன்படி, காளையார்கோவிலில் உள்ள மருதுபாண்டியரின் நினைவிடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை யாகசாலையில் பூஜைகளுடன் குருபூஜை தொடங்கியது.
யாகசாலை பூஜைகளை கோவை காமாட்சிபுரம் பஞ்சலிங்க சுவாமிகள் தொடங்கி வைத்தார்.
இதில் காளையார்கோவில் சுற்று வட்டார கிராமப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த சமுதாய அமைப்பினர், பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கொண்டு பால் குடம் முளைப்பாரி எடுத்தும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துகின்றனர்.
Summary
On the occasion of the 224th Guru Pujai of the Marudu Pandiyar brothers heroes of the freedom struggle representatives from political parties, social organizations, and the general public are paying their respects today (Oct. 27) at their memorial in Kalayarkovil, near Sivaganga.
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