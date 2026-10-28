நவ. 1-இல் அதிமுக மாவட்ட செயலா்கள் கூட்டம்
அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் நவம்பா் 1 -ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு சென்னையில் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகம் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக கட்சி அலுவலகம்
அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் நவம்பா் 1 -ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு சென்னையில் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகம் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அந்தக் கட்சித் தலைமை புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தலைமையில் சென்னை ராயப்பேட்டையின் அவ்வை சண்முகம் சாலையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆா். மாளிகையில் அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. வரும் நவம்பா் 1- ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு நடைபெறும் மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டத்தில் நிா்வாகிகள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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