மதுரை-தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் ரத்து
மதுரை-தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி....
ரயில் - பிரதிப் படம்
தீபாவளி கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் மதுரையிலிருந்து தாம்பரத்துக்கு வரும் 30 -ஆம் தேதி இயக்கப்படவிருந்த சிறப்பு ரயில் மற்றும் வியாழக்கிழமை (அக். 29) திருவண்ணாமலையிலிருந்து நரசப்பூருக்கு இயக்கப்படவிருந்த சிறப்பு ரயில் ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
ரயில் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு வரும் 30- ஆம் தேதி மதுரை நிலையத்திலிருந்து இரவு 7 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண் 06136) மறுநாள் 31 -ஆம் தேதி தாம்பரத்துக்கு வந்து சேரும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. தற்போது அச்சிறப்பு ரயிலுக்கான இணை ரயில் இயக்கப் பெட்டிகள் இல்லாததால் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, வியாழக்கிழமை (அக். 29) பகல் 11 மணிக்கு திருவண்ணாமலையிலிருந்து புறப்பட்டு நரசப்பூா் செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்ட சிறப்பு ரயில் (எண் 17292) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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