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முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி! பசும்பொன் செல்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!

தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மு.க. ஸ்டாலின் பசும்பொன் செல்வது பற்றி...

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பசும்பொன் செல்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்

Updated On :

முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு வருகின்ற 30 ஆம் தேதி பசும்பொன் கிராமத்துக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் செல்கிறார்.

விடுதலை போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-ஆவது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் 64-ஆவது குருபூஜை, வருகிற அக். 30 ஆம் தேதியில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பசும்பொன்னில் நடைபெறுகிறது.

தேவர் ஜெயந்தி அன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும் ராமநாதபுரம் பசும்பொன்னுக்கு நேரில் சென்று முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வருகின்ற அக். 30 ஆம் தேதி பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, மதுரை கோரிபாளையத்தில் தேவர் சிலைக்கும், தெப்பகுளத்தில் மருதுபாண்டியர் சிலைக்கும் மு.க. ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தவுள்ளார்.

முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கவில்லை?

முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி அன்று முதல்வர் விஜய் பசும்பொன் வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வந்தது.

முதல்வர் விஜய் வந்திறங்கும் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளமும், இரும்புத் தடுப்பு வேலிகளும் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்த நிலையில், உளவுத்துறை எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, பாதுகாப்பு கருதி முதல்வர் விஜய், பசும்பொன் பயணத்தை கைவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சிலைக்கு அன்றைய தினம் முதல்வர் விஜய் மரியாதை செலுத்தவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

எனினும், இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

Summary

Muthuramalinga Thevar Jayanthi - M.K. Stalin to visit Pasumpon

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