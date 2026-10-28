வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலையில் மக்கள்; இதுதான் தவெகவின் சாதனையா? - மு.க. ஸ்டாலின்
வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலைக்கு மக்களைத் தள்ளியதுதான் தவெகவின் சாதனையா? என மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது குறித்து...
முதல்வர் விஜய் | மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்
வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலைக்கு மக்களைத் தள்ளியதுதான் தவெகவின் சாதனையா? என முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் புதன்கிழமை (அக். 28) கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
தூத்துக்குடி கந்தன் காலனியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சசிகலா எனும் பெண்மணி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்
தூத்துக்குடியில் 4 நாள்களில் 7 கொலைகள்! இதற்கு என்ன விநோத விளக்கத்தை மாவட்டக் காவல்துறையினர் வெளியிடப் போகின்றனர்?
வெளியில்தான் பாதுகாப்பில்லை, நிம்மதியாக யாரும் நடமாட முடியவில்லை என்று பார்த்தால், வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலைக்கு மக்களைத் தள்ளியதுதான் த.வெ.க.வின் சாதனையா? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மு.க. ஸ்டாலினின் எக்ஸ் தளப் பதிவு
Summary
"Is it the achievement of the TVK to have driven people to a state where they are afraid to even remain inside their own homes?" asked former Chief Minister and DMK leader M.K. Stalin on Wednesday (Oct. 28).
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