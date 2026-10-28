தேவா் ஜெயந்தி: சென்னையில் முதல்வா் விஜய் மரியாதை; பசும்பொன் செல்கிறாா் மு.க.ஸ்டாலின்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் ஜெயந்தியையொட்டி, சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தேவா் சிலைக்கு முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் மாலை அணிவித்து வெள்ளிக்கிழமை (அக்.30) மரியாதை செலுத்தவுள்ளாா்.
முதல்வா் விஜய்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் ஜெயந்தியையொட்டி, சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தேவா் சிலைக்கு முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் மாலை அணிவித்து வெள்ளிக்கிழமை (அக்.30) மரியாதை செலுத்தவுள்ளாா்.
திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன் கிராமத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவா் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தவுள்ளாா். முன்னதாக, வரும் 30-ஆம் தேதி காலை 8 மணிக்கு மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவா் சிலைக்கு மு.க.ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகிறாா்.
தொடா்ந்து மருது பாண்டியா்கள் சிலைகளுக்கும் அவா் மரியாதை செலுத்தவுள்ளாா். அதன் பின்னா் பசும்பொன் சென்றடையும் அவா், அங்குள்ள தேவா் நினைவிடத்தில் மலா்தூவி அஞ்சலி செலுத்தவுள்ளதாக திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
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