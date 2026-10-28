அங்கன்வாடி மையங்களுக்கும் எம்எல்ஏ தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி: தமிழக அரசு அரசாணை

சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை அங்கன்வாடி மையங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம் என தமிழ்நாடு அரசு புதிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக ஜிஎஸ்டியுடன் சோ்த்து தலா ரூ. 3.54 கோடி வீதம் 2026-27 நிதியாண்டுக்காக ரூ.828.36 கோடி நிதி ஒப்புதல் அளித்து தமிழக அரசு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அரசாணை வெளியிட்டது.
இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் தமிழ்நாடு அரசு புதிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு புதன்கிழமை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், 2026-27 முதல் 2030-31 வரையிலான காலகட்டத்தில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரின் தொகுதி நிதியைச் செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கு முன்னதாக, அரசுப் பள்ளிகள், தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் (ஐடிஐ), கல்லூரிகள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு மட்டுமே உபகரணங்கள் வாங்க எம்எல்ஏக்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. தற்போது, இந்தப் பட்டியலில் அங்கன்வாடி மையங்களும் சோ்க்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான உத்தரவை ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை பிறப்பித்துள்ளது.
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