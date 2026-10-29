முன்னாள் அமைச்சர்கள் கைது பழிவாங்கல் நடவடிக்கையா? நிர்மல் குமார் விளக்கம்
திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் கைது நடவடிக்கை குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியது பற்றி...
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - கோப்புப் படம்
திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் கைது நடவடிக்கை பழிவாங்கல் நடவடிக்கை இல்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியதாவது, "திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் தவறு செய்திருந்தால் யாரும் கேள்வி கேட்கக் கூடாது. தவறு செய்து மாட்டிக் கொண்டாலும் கேள்வி கேட்கக் கூடாது. கட்சி நிதி வாங்கி மாட்டிக் கொண்டாலும் கேள்வி கேட்கக் கூடாது. தங்களை மிரட்டி கட்சி நிதி வாங்கியதாக பல பள்ளிகளில் இருந்தும் புகார் அளித்தாலும் கேள்வி கேட்கக் கூடாது. பள்ளிகளில் மிரட்டி நூற்றுக்கணக்கான கோடி பணம் பறித்தாலும் கேள்வி கேட்கக் கூடாது.
அவர்கள் மீது வழக்குகள் பதியவும் கூடாது. எதுவும் செய்யாமல் இருப்பதற்கு எதற்கு இந்த அரசு? குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்து, மரணமடைந்தாலும் பரவாயில்லை என சான்றிதழ் அளித்து, பள்ளிகளில் மிரட்டி பணம் பறித்துள்ளனர்.
இதில் யாரும் யாரையும் பழிவாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இதில் போலியான புகார்கள் எதுவுமில்லை. தங்களை மிரட்டிப் பணம் பறித்ததாகக் கல்வி நிறுவனங்கள் தெளிவாகப் புகார் அளித்துள்ளன. தற்போது கைது செய்யப்பட்டோர் எல்லோரும் தேர்தலிலேயே தோற்றவர்கள்தான். அவர்களை ஏன் பழிவாங்க வேண்டும்? மக்களே அவர்களுக்கு தீர்ப்பளித்து விட்டனர்" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Minister Nirmal Kumar provides clarification regarding the arrest of former DMK ministers
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