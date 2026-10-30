அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக பண மோசடி: முன்னாள் அரசு ஊழியருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை
அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக் கூறி, ரூ.13.10 லட்சம் பெற்று பணத்தை திரும்பத் தராமல் ஏமாற்றிய வழக்கில் முன்னாள் அரசு ஊழியருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
கோப்புப் படம்
அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக் கூறி, ரூ.13.10 லட்சம் பெற்று பணத்தை திரும்பத் தராமல் ஏமாற்றிய வழக்கில் முன்னாள் அரசு ஊழியருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு சட்ட வழக்குகளுக்கானசிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் போது சுகாதாரத்துறை மற்றும் வேளாண்துறை அமைச்சா்களிடம் அலுவலக உதவியாளராக இருந்தவா் சந்திரசேகரன். இவா், கடந்த 2012-2013 ஆம் ஆண்டு வரையிலான கால கட்டத்தில் செந்தில்குமாா் என்பவருக்கு அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.13.10 லட்சம் வாங்கி உள்ளாா். ஆனால், வேலை வாங்கி கொடுக்கவில்லை. இதனால், செந்தில்குமாா் தரப்பு பணத்தை திரும்பக் கேட்டுள்ளது. அதன்படி, ரூ.5 லட்சத்தை சந்திரசேகரன் திரும்ப கொடுத்துள்ளாா்.
மீதி பணத்தைத் திரும்ப கொடுக்காததால் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாரிடம், செந்தில்குமாா் தரப்பு புகாா் அளித்தது. போலீஸாா் விசாரணை செய்து சந்திரசேகரன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கின் விசாரணை சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூா்த்தி முன் நடந்தது. வழக்கு விசாரணையின்போது, ஊழல் தடுப்புத் துறை அரசு சிறப்பு வழக்குரைஞா் உஷாராணி ஆஜராகி வாதாடினாா். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சந்திரசேகரன் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி அவருக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.
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